أخبار عاجلة

القوات المسلحة تفتح باب التسجيل بقيد الموردين للشركات المحلية الراغبة في التعامل معها -
وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء ورئيس هيئة الاستثمار يبحثون فرص وتحديات الاستثمار بالمحافظة -
وزير المالية يجتمع بمستثمري شرم الشيخ في جنوب سيناء -
منطقة الأقصر الأزهرية تبحث استعدادات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية -
تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة سيدة ملقاة في الشارع بإمبابة -
وزير بريطاني: يمكن أن تحظى لندن الآن بـ"علاقة خاصة" مع الاتحاد الأوروبي -
التحالف: ميليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا بالستيًّا من محافظة عمران وسقط داخل الجوف -
الجنايات تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات لـ 5 متهمين في الاتجار بالبشر -
منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة -
بعد شائعة تأجيلها.. توضيح من الحكومة بشأن الدراسة وامتحانات الجامعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزارة العدل السودانية عن استعادة الحصانة السيادية: "تطور تاريخي"

Print
وزارة العدل السودانية عن استعادة الحصانة السيادية: "تطور تاريخي" وزارة العدل السودانية عن استعادة الحصانة السيادية: "تطور تاريخي"

مصراوي Masrawy

10:39 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الخرطوم- (د ب أ):

رحبت وزارة العدل السودانية، الثلاثاء، بتمرير الكونجرس الأمريكي لقانون استعادة السودان للحصانة السيادية.

ووصفت الوزارة في بيان، نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا)، هذا التطور بـ"التاريخي الكبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة".

وأضافت أن هذا التطور "يعني فعليا انعتاق البلاد مرة واحدة وللأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم، كما أنه يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يفتح هذا التشريع من تاريخ سريانه فصاعدا المجال واسعا وممتدا أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب".

وأوضحت أن التشريع الذي تمت إجازته "يوفر حماية شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب".

ولفتت إلى أنه علاوة على استعادة السودان لحصانته السيادية، تم، في إطار ذات القانون اعتماد مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم السودان، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، فضلاً عن مشروعات أخرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد شائعة تأجيلها.. توضيح من الحكومة بشأن الدراسة وامتحانات الجامعات

بعد شائعة تأجيلها.. توضيح من الحكومة بشأن الدراسة وامتحانات الجامعات

انطلاق ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري في نسخته السابعة

انطلاق ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري في نسخته السابعة

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

شبكة عيون الإخبارية