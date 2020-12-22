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للمرة الأولى منذ أبريل.. تايوان تسجل أول عدوى محلية بكورونا

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للمرة الأولى منذ أبريل.. تايوان تسجل أول عدوى محلية بكورونا للمرة الأولى منذ أبريل.. تايوان تسجل أول عدوى محلية بكورونا

مصراوي Masrawy

10:37 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

تايبيه- (د ب ا):

أعلن وزير الصحة في تايوان تشين شيه شونج في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، تسجيل أول حالة عدوى محلية بفيروس كورونا منذ 12 أبريل الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إن الحالة تعود لسيدة في الثلاثينات من عمرها، توصلت في الفترة من 7 حتى 12 ديسمبر الجاري مع طيار أجنبي، تأكد في السابق إصابته بالفيروس.

ومن المقرر أن تقوم بتغريم الطيار لإخفاقه في الكشف عن تفاصيل المخالطين المقربين له .

وقد حددت الحكومة 167 مخالطا للسيدة، وتعتزم إجراء فحص لهم.

ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في تايوان 770 حالة إصابة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة حتى اليوم.

وذكرت بلومبرج أن تايوان تعتزم خفض الرحلات الجوية إلى لندن بواقع النصف بداية من 23 ديسمبر الجاري .

وسوف يتعين على القادمين من المملكة المتحدة أو الذين سافروا إلى لندن خلال 14 يوما الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

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