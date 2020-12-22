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الكويت: 2.5 مليون دينار خسائر قرار "تعليق الطيران"

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الكويت: 2.5 مليون دينار خسائر قرار "تعليق الطيران" الكويت: 2.5 مليون دينار خسائر قرار "تعليق الطيران"

مصراوي Masrawy

10:34 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الكويت- أ ش أ:

كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتي محمد المطيري، إن نحو 25 ألف تذكرة ستُلغى بعد قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى الكويت، موضحا أن إجمالي الخسائر التي ستطال قطاع السفر خلال هذه الفترة تصل الى نحو 2.5 مليون دينار.

وأضاف المطيري، الثلاثاء، أن آلية استرجاع التذاكر تمر بعدة مراحل وخطوات؛ حيث تستغرق مدة استرجاع التذاكر للمسافرين نحو 60 يوما، نظرا لارتباط المدفوعات المالية لشركات السياحة والسفر مع شركات الطيران.

وأكد المطيري أن قطاع السياحة والسفر، يواصل خسائره جراء حظر الطيران مع عدة دول، بالإضافة إلى تعليق المطار حاليا، وهو ما يسبب كارثة اقتصادية للمكاتب بشكل عام.

كان المتحدث الرسمي باسم الكويتية طارق المزرم، أعلن أمس الاثنين، تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية؛ اعتبارا من الساعة 11:00 من مساء أمس، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021.

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