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للطالبات غير القادرات.. معرض خيري للملابس بجامعة الإسكندرية

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للطالبات غير القادرات.. معرض خيري للملابس بجامعة الإسكندرية للطالبات غير القادرات.. معرض خيري للملابس بجامعة الإسكندرية

مصراوي Masrawy

10:56 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

نظمت كلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، معرض ملابس خيري بالمجان للطالبات والعاملين غير القادرين، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

وقالت الدكتورة مها أمين، عميد الكلية، إن المعرض يأتي في إطار حرص الكلية على دورها المجتمعي، وتقديم سبل الدعم والرعاية الاجتماعية للطالبات.

وأضافت أن المعرض يضم مجموعة من الملابس الجاهزة والشنط والأحذية، والتي تتميز بجودة عالية يجري تقديمها للطالبات غير القادرات بشكل مجاني.

وأشارت الدكتورة نيفين زيدان، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الكلية تسعى لخدمة المجتمع وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الطالبات والعاملين.

حضر افتتاح المعرض وكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

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