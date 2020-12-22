تجديد حبس عروس بنها المتهمة بالجمع بين زوجين

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أمر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس "ن. ع.ع" 18 عامًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالجمع بين زوجين.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم أحمد حمدي رئيس مباحث قسم ثان بنها، ببلاغ "ع.ع"، ومقيم بمنطقة الموالح بدائرة القسم، بتغيب ابنته "نجلاء" 18 عامًا، متزوجة من "ح.م.ع"، منذ 14 يومًا، ولا توجد أي خلافات بينهما.

وأكد والد العروس، أنه وزوجها حاولا الاتصال بها على هاتفها المحمول، وفوجئ الجميع بأنه مغلق منذ خروجها من المنزل.

وكشفت التحريات الأولية أن " ن"، متزوجة منذ 14 يومًا، من " حسن.م.ع" وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها، ويوم الخميس الماضي أبلغت زوجها بخروجها لشراء مستلزمات المنزل، ولم تعد.

وتبين أن الزوجة تربطها علاقة بشاب يدعى "يوسف.ع.ح" من أشمون محافظة المنوفية، واتفقا سويا على الزواج "عرفيا"، وتزوجت منه وظلت مقيمة معه لمدة أسبوع.

ونجحت قوة أمنية في القبض على المتهمة وزوجها "عرفيا" بتهمة الجمع بين زوجين، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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