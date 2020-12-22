انتهاء الإعادة على عضوية لجان اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، انتهاء جولة الإعادة لانتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١، في ١٠ كليات هي "الآداب، العلوم ، التجارة، الزراعة، الطب البيطري، التربية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الحقوق و التربية النوعية".

وأوضح "عزيز" أن الانتخابات تسير وفقًا للجدول الزمني الموضوع، ووسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة من تطهير وتعقيم وتباعد اجتماعي وارتداء للكمامات، لضمان صحة وسلامة الطلاب.

وقال الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن عملية الفرز وإعلان النتائج تمت تحت إشراف اللجان الانتخابية بالكليات مع متابعة على مدار الساعة لغرفة العمليات الرئيسية، مضيفًا أنه جرى التصويت لاختيار أعضاء اتحاد الطلاب الممثلين للجان السبعة وهم اللجنة العلمية، الثقافية، الاجتماعية، العلمية، الفنية، الرياضية، الأسر والجوالة.

وأشار "محمود" إلى أنه تجري، اليوم الثلاثاء، انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، وغدًا الأربعاء، انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، لينتهي الماراثون الانتخابي يوم الخميس ٢٤ ديسمبر بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.