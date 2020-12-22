أخبار عاجلة

القوات المسلحة تفتح باب التسجيل بقيد الموردين للشركات المحلية الراغبة في التعامل معها -
وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء ورئيس هيئة الاستثمار يبحثون فرص وتحديات الاستثمار بالمحافظة -
وزير المالية يجتمع بمستثمري شرم الشيخ في جنوب سيناء -
منطقة الأقصر الأزهرية تبحث استعدادات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية -
تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة سيدة ملقاة في الشارع بإمبابة -
وزير بريطاني: يمكن أن تحظى لندن الآن بـ"علاقة خاصة" مع الاتحاد الأوروبي -
التحالف: ميليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا بالستيًّا من محافظة عمران وسقط داخل الجوف -
الجنايات تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات لـ 5 متهمين في الاتجار بالبشر -
منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة -
بعد شائعة تأجيلها.. توضيح من الحكومة بشأن الدراسة وامتحانات الجامعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

حمزة نمرة- أتمنى غناء تتر الاختيار2..وأنا في خدمة بلدي ورحم الله الشهيد المنسي وكل الأبطال

Print
مواضيع متعلقة
ليه دهب هي الواجهة السياحية لشباب العالم؟

ليه دهب هي الواجهة السياحية لشباب العالم؟

سوق الشوكولاتة في بورسعيد.. لا يعرفه سوى عشاق الحلوى الساحرة

سوق الشوكولاتة في بورسعيد.. لا يعرفه سوى عشاق الحلوى الساحرة

مين شيخ عفاف شعيب؟.. الشعراوي وجمال قطب.. وتكشف رأيها في خالد الجندي

مين شيخ عفاف شعيب؟.. الشعراوي وجمال قطب.. وتكشف رأيها في خالد الجندي

عفاف شعيب- بزعل لما أشوف فنانة بتخلع الحجاب.. وهذه رسالتي لهن

عفاف شعيب- بزعل لما أشوف فنانة بتخلع الحجاب.. وهذه رسالتي لهن

شبكة عيون الإخبارية