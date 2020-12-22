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قاتل والده وهو نائم طعناً يلقى جزاء ما اقترفت يداه.. بيشة تشهد تنفيذ حكم القتل في الجاني

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قاتل والده وهو نائم طعناً يلقى جزاء ما اقترفت يداه.. بيشة تشهد تنفيذ حكم القتل في الجاني قاتل والده وهو نائم طعناً يلقى جزاء ما اقترفت يداه.. بيشة تشهد تنفيذ حكم القتل في الجاني
الداخلية أصدرت بياناً حول تنفيذ الحكم: حكومتنا حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل

قاتل والده وهو نائم طعناً يلقى جزاء ما اقترفت يداه.. بيشة تشهد تنفيذ حكم القتل في الجاني

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل حداً بجانٍ سعودي في محافظة بيشة بمنطقة عسير؛ كان قد أقدم على قتل والده، وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين وهو نائم؛ ما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة بيشة في منطقة عسير، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).

أقدم / جميل بن محمد بن سعود أبو حربش - سعودي الجنسية - على قتل والده / محمد وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين وهو نائم مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل حداً لقتله والده غيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / جميل بن محمد بن سعود أبو حربش اليوم الثلاثاء 7 / 5 /1442هـ بمحافظة بيشة في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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