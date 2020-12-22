أخبار عاجلة

القوات المسلحة تفتح باب التسجيل بقيد الموردين للشركات المحلية الراغبة في التعامل معها -
وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء ورئيس هيئة الاستثمار يبحثون فرص وتحديات الاستثمار بالمحافظة -
وزير المالية يجتمع بمستثمري شرم الشيخ في جنوب سيناء -
منطقة الأقصر الأزهرية تبحث استعدادات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية -
تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة سيدة ملقاة في الشارع بإمبابة -
وزير بريطاني: يمكن أن تحظى لندن الآن بـ"علاقة خاصة" مع الاتحاد الأوروبي -
التحالف: ميليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا بالستيًّا من محافظة عمران وسقط داخل الجوف -
الجنايات تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات لـ 5 متهمين في الاتجار بالبشر -
منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة -
بعد شائعة تأجيلها.. توضيح من الحكومة بشأن الدراسة وامتحانات الجامعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في زمن قياسي.. جدة تشهد اليوم تسليم ١٠٠٠ وحدة سكنية من مشاريع الإسكان

Print
"ربى جدة" أحد مشاريع برنامج سكني ويمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات المتعددة

في زمن قياسي.. جدة تشهد اليوم تسليم ١٠٠٠ وحدة سكنية من مشاريع الإسكان

تتزين اليوم مدينة جدة بتسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية ضمن مشروع ربى جدة الذي طورته شركة مكيون مطورون عمرانيون، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، فقد تم طرح المشروع للبيع على الخارطة في يناير 2019  تحت إشراف برنامج وافي برعاية وزارة الإسكان، وسعت الشركة لإيجاد بيئة سكنية متكاملة ترضي تطلعات الاسرة في 2020.

وأعلنت شركة مكيون مطورون عمرانيون، تسليم وحدات مشروعها "ربى جدة" بضاحية الميار في جنوب مدينة جدة وهو أحد مشاريع برنامج سكني، حيث يمتاز مشروع "ربى جدة" بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي، إضافة إلى تخصيص مواقع للخدمات والمرافق العامة فيها لتحقيق أفضل معايير جودة الحياة التي تلائم مختلف الأذواق.

وأعرب مدير مشروع ربى جدة المهندس معاذ حريري، عن سعادته بتسليم المفتاح للوحدة السكنية رقم 1000 واكتمال المشروع وتسليمه لهذا العدد من الأسر، في فترة وجيزة قدرت بعام واحد فقط بفضل من الله، ثم بدعم من وزارة الإسكان وجميع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مكيون مطورون عمرانيون الدكتور مجدي حريري، أنه يطمح أن تستمر المشاريع التي تلبي تطلعات الأسر السعودية من خلال مشروع سما جدة ضمن مشروع خيالا شمال مدينة جدة، وأن يحقق لهم جودة حياة مثالية وتوفير الخدمات كافة وبأعلى المستويات.

أما الهدف الأهم والأسمى فهو تمكين الأسرة السعودية من تملك مسكن ملائم يتناسب مع تطلعاتهم.

وزارة الإسكان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بمشاركة 50 طفلا مصريا بالكويت والسعودية .. وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر السادس لـ"اتكلم عربي"

بمشاركة 50 طفلا مصريا بالكويت والسعودية .. وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر السادس لـ"اتكلم عربي"

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

شاهد "أول بازار افتراضي بالسعودية" يتهيأ للانطلاق.. وصاحبة الفكرة تبلورها

شاهد "أول بازار افتراضي بالسعودية" يتهيأ للانطلاق.. وصاحبة الفكرة تبلورها

شبكة عيون الإخبارية