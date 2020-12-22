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خطر محدق بالركاب.. "التجارة" تعلن استدعاء 415 حافلة مرسيدس

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خلل بالقفل قد يؤدي إلى فتح الباب وفصله عن المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة

خطر محدق بالركاب..

أعلنت وزارة التجارة اليوم، استدعاء 415 حافلة مرسيدس / Travego - Tourismo موديل 2015 - 2019م.

وبررت الوزارة الاستدعاء بسبب خلل في قفل الباب؛ قد يؤدي إلى فتح الباب وفصله عن المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة، ما يزيد من احتمالية خطر حدوث إصابة للركاب ومستخدمي الطرق.

ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، إلى التحقق من شمول هيكل الحافلة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لإصلاح أو استبدال قفل الباب مجاناً.

وزارة التجارة استدعاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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