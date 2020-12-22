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جنايات بنها تحيل أوراق المتهم بقتل زوجته وشقيقه للمفتي

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جنايات بنها تحيل أوراق المتهم بقتل زوجته وشقيقه للمفتي جنايات بنها تحيل أوراق المتهم بقتل زوجته وشقيقه للمفتي

مصراوي Masrawy

10:28 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أحالت محكمة جنايات بنها، اليوم الثلاثاء، أوراق عامل متهم بقتل زوجته وشقيقه، وهتك عرض ابنته إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن ما أسند إليه وحددت جلسة اليوم الأول من شهر مارس للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل علي ماهر هلال، والمستشار ناجي نصر هلال نصر هلال، والمستشار خالد علي إبراهيم علي، ومحمد أبو الفتوح وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم "أ.ع.ا" المقيم بطوخ في محافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "م.ع" شقيقه بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك مستخدمًا سلاح أبيض "سكين"، وقد اقترنت الجناية بأخرى وهي قتل عمد "ث.ع.ا" زوجة المتهم، وهتك عرض "م.ا" 18 عامًا ابنته.

وترجع وقائع القضية عندما تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بقتل "أ.ع.ا" لزوجته وشقيقه.

انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس المباحث، وتبين أن "أ.ع.ا" عامل هتك عرض ابنته، والتي أخبرت والدتها، وبدورها اشتكت ل شقيقه الذي عاتب المتهم على فعلته وتشاجر معه وطرده من منزل العائلة.

وأوضحت التحريات أنه يوم الواقعة جاء المتهم إلى منزل العائلة وصرخ على شقيقه فنزل إليه فطعنه بسكين، ثم توجه إلى زوجته وقتلها.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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