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محافظ أسوان يبحث تذليل العقبات أمام المستثمرين

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محافظ أسوان يبحث تذليل العقبات أمام المستثمرين محافظ أسوان يبحث تذليل العقبات أمام المستثمرين

مصراوي Masrawy

10:20 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أسوان– إيهاب عمران:

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث سبل التيسير على المستثمرين، فيما يتعلق بتذليل التحديات أمام مشروعاتهم الاستثمارية القائمة وخطط التوسع.

وتطرق اللقاء إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها، وإمكانية استغلال المزايا النسبية للمحافظة بما يتفق مع طبيعة الأنشطة الاستثمارية الملائمة لها.

جاء اللقاء على هامش مشاركة رئيس هيئة الاستثمار في ملتقى أسوان للاستثمار 2020.

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