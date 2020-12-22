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5 مخادج وجالون دقيق.. ضبط قارب مخالف لنظم الصيد ببحر رابغ

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حرر له محضر في جولة نّفذتها "البيئة" بالتعاون مع "حرس الحدود"

5 مخادج وجالون دقيق.. ضبط قارب مخالف لنظم الصيد ببحر رابغ

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، بالتعاون مع حرس الحدود، قاربًا من القوارب المخالفة لنظام صيد واستثمار حماية الثروات المائية بالمملكة بالمحافظة، وحررت محضر ضبط بالواقعة تمهيدًا لتطبيق النظام بحقهم.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس أحمد فواز الحربي، أن الفِرَق التفتيشية بمكتب الوزارة بمحافظة رابغ، قامت بعمل جولة بمنطقة خور الخرار، وضبطت من خلالها 5 "مخادج" شباك صيد نايلون مخالفة لنظام الصيد البحري، و"جالون دقيق".

وبيّن "الحربي"، أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية.

5 مخادج وجالون دقيق.. ضبط قارب مخالف لنظم الصيد ببحر رابغ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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