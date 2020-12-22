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"لا برد إلا بعد الانصراف".. المسند يكشف: هذا موعد ذروة الموجة الباردة

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"لا برد إلا بعد الانصراف".. المسند يكشف: هذا موعد ذروة الموجة الباردة "لا برد إلا بعد الانصراف".. المسند يكشف: هذا موعد ذروة الموجة الباردة
توقع أن تتشكل سحب متفرقة.. "قد تهطل منها زخات مطرية بمناطق عدة"

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار جوي عام في عناصر الطقس على معظم المناطق.

وقال عبر حسابه على تويتر اليوم: من المتوقع أن تتشكل السحب المتفرقة التي قد تهطل منها زخات مطرية خفيفة على أجزاءٍ محدودة من #مكة #عسير #جازان، وربما سحب عابرة ماطرة شرقي #حائل #القصيم.. هذا والله أعلم.

وتابع: هبوط ملموس وملحوظ في درجة الحرارة، في الشمال وشمال الوسط، وهذا يتزامن مع قولهم: "لا برد إلا بعد الانصراف".. أي انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وهذا يصادف اليوم، وذروة الموجة الباردة ستكون يومَي السبت والأحد، وقد تصل الصغرى إلى الصفر المئوي أقصى شمالي #السعودية، والله أعلم.

وأضاف: هذا اليوم يتوقف الليل من أخذه من حصة النهار، وغداً يبدأ النهار يأخذ من حصة الليل، ويوافق 1 الجدي 1399 هجري شمسي (هـ.ش) ودخول برد الانصراف، ويُعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وقالوا: "لا برد إلا بعد الانصراف".

وأكّد المسند؛ أنه وفقاً للبيانات المناخية لأكثر من 35 سنة يتضح أن شهر #ديسمبر و #يناير أبرد شهور السنة، خاصة العشر الأخيرة من ديسمبر، والعشر الأولى من يناير.. هذا والله أعلم.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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