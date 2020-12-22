مصرع تلميذ تحت عجلات سيارة ميكروباص أثناء عبوره الطريق بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه تحت عجلات سيارة ميكروباص، اليوم الثلاثاء، أثناء عبوره الطريق بميدان الثقافة دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمد. ب" 10 سنوات تلميذ ويقيم دائرة مركز سوهاج، مصابًا بنزيف بالبطن

والصدر والمخ، وتوفى عقب وصوله.

وأفاد والد المذكور أنه أثناء عبور نجله الطريق بميدان الثقافة دائرة القسم اصطدمت به سيارة ميكروباص قيادة "محمد. ع" 27 عامًا ساق ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية.

وقرر قائد السيارة أنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.