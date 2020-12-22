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مصراوي Masrawy

وكالات:

أقلعت أول رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب والرباط، الأحد، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، وعلى متنها وفد أمريكي برئاسة مستشار ترامب جاريد كوشنر، ووفد إسرائيلي.

ومن المرتقب أن يلي استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل التوقيع على عدة اتفاقيات، بحسب برنامج الزيارة في الرباط، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وبحسب الديوان الملكي المغربي، فإن هذا الاستئناف يشمل تسهيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتطوير العلاقات في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي.

كما يشمل الاتفاق إعادة فتح مكاتب اتصال في كل من تل أبيب والرباط كانت قد أُغلقت عام 2000 إبان الانتفاضة الفلسطينية، ومن ثم تبادل فتح سفارات في كلا البلدين.

والمغرب رابع دولة عربية وإسلامية، منذ أغسطس الماضي، تطبع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات، والبحرين، والسودان.