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بعد التطبيع.. إقلاع أول طائرة إسرائيلية إلى المغرب ()

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بعد التطبيع.. إقلاع أول طائرة إسرائيلية إلى المغرب (فيديو) بعد التطبيع.. إقلاع أول طائرة إسرائيلية إلى المغرب ()

مصراوي Masrawy

09:58 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات:

أقلعت أول رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب والرباط، الأحد، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، وعلى متنها وفد أمريكي برئاسة مستشار جاريد كوشنر، ووفد إسرائيلي.

ومن المرتقب أن يلي استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل التوقيع على عدة اتفاقيات، بحسب برنامج الزيارة في الرباط، حسبما ذكرت قناة " اليوم".

وبحسب الديوان الملكي المغربي، فإن هذا الاستئناف يشمل تسهيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتطوير العلاقات في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي.

كما يشمل الاتفاق إعادة فتح مكاتب اتصال في كل من تل أبيب والرباط كانت قد أُغلقت عام 2000 إبان الانتفاضة الفلسطينية، ومن ثم تبادل فتح سفارات في كلا البلدين.

والمغرب رابع دولة عربية وإسلامية، منذ أغسطس الماضي، تطبع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات، والبحرين، والسودان.

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