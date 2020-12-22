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التحالف: ميليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا بالستيًّا من محافظة عمران وسقط داخل الجوف
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:33 مساءً
الجنايات تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات لـ 5 متهمين في الاتجار بالبشر
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
بعد شائعة تأجيلها.. توضيح من الحكومة بشأن الدراسة وامتحانات الجامعات
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
داخل جيوب سرية.. ضبط 85 عملة أثرية و3 جعارين قبل تهريبهم
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
محافظة القاهرة تعلن تعديل الاشتراطات البنائية لمنطقة بمدينة نصر
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
ياسمين فؤاد: تطوير منظومة العمل بالمحميات الطبيعية أهم أولويات العمل البيئي
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
الشركة المُنتجة لدواء "رمديسيفير" توجه تحذيرًا لمرضى كورونا
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
لاستخراج كارنيهات العضوية.. أمين عام البرلمان يستقبل نواب تنسيقية شباب الأحزاب
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
مصدر حكومي يكشف موعد استئناف البناء فعليا وفق الضوابط الجديدة
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
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فيديو اليوم السابع
لماذا تنفق الدولة 4 مليارات دولار على الخط السادس للمترو ؟
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:12 صباحاً
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