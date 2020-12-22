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التحالف: ميليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا بالستيًّا من محافظة عمران وسقط داخل الجوف
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:33 مساءً
الجنايات تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات لـ 5 متهمين في الاتجار بالبشر
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
بعد شائعة تأجيلها.. توضيح من الحكومة بشأن الدراسة وامتحانات الجامعات
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
داخل جيوب سرية.. ضبط 85 عملة أثرية و3 جعارين قبل تهريبهم
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
محافظة القاهرة تعلن تعديل الاشتراطات البنائية لمنطقة بمدينة نصر
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
ياسمين فؤاد: تطوير منظومة العمل بالمحميات الطبيعية أهم أولويات العمل البيئي
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
الشركة المُنتجة لدواء "رمديسيفير" توجه تحذيرًا لمرضى كورونا
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
لاستخراج كارنيهات العضوية.. أمين عام البرلمان يستقبل نواب تنسيقية شباب الأحزاب
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
مصدر حكومي يكشف موعد استئناف البناء فعليا وفق الضوابط الجديدة
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الصياديون يعودون إلى إيطاليا بعد الإفراج عنهم من قبل الجيش الليبي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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