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الجنايات تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات لـ 5 متهمين في الاتجار بالبشر
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
بعد شائعة تأجيلها.. توضيح من الحكومة بشأن الدراسة وامتحانات الجامعات
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
داخل جيوب سرية.. ضبط 85 عملة أثرية و3 جعارين قبل تهريبهم
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
محافظة القاهرة تعلن تعديل الاشتراطات البنائية لمنطقة بمدينة نصر
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
ياسمين فؤاد: تطوير منظومة العمل بالمحميات الطبيعية أهم أولويات العمل البيئي
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
الشركة المُنتجة لدواء "رمديسيفير" توجه تحذيرًا لمرضى كورونا
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
لاستخراج كارنيهات العضوية.. أمين عام البرلمان يستقبل نواب تنسيقية شباب الأحزاب
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
مصدر حكومي يكشف موعد استئناف البناء فعليا وفق الضوابط الجديدة
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:31 مساءً
أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل
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السبت 26 ديسمبر 2020 01:16 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
أخر النهار| رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب : تقارير البرلمان الأوروبي هدفها التدخل فى ساسية مصر
مصر
Al Nahar TV
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:03 صباحاً
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