في 12 منطقة.. ضبط 61 شاحنة محمّلة بالحطب المحلي معدة للبيع

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الجهات الأمنية ضبطت 55 مواطناً و4 مقيمين من مخالفي نظام المراعي

ضبطت الجهات الأمنية في كل من مناطق (الرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وعسير، وجازان، وتبوك، ونجران)، خلال الأسبوع الماضي، عدداً من مخالفي نظام المراعي والغابات؛ منهم (55) مواطناً و(4) مقيمين من الجنسية الهندية و(2) من الجنسية الباكستانية، وبحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي المعدة للبيع تم تحميلها على (61) شاحنة، مما يُعد مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض.