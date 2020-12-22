تشميع محلين لتحويلهما من وحدات سكنية لمحلات تجارية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي في محافظة بورسعيد، حملاتها، صباح اليوم الثلاثاء، للتصدى لظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى محلات تجارية.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أن الحملة أسفرت عن إغلاق وتشميع محلين لتحويلهما من وحدات سكنية إلى تجارية بمنطقة مساكن المطحن.

وأكد أنه جرى مراجعة عدد من رخص المحلات والتأكد من تجديدها قبل مواعيد انتهائها، مشددا على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات، ومراجعة كافة الوحدات السكنية التى يجري تحويل أجزاء منها إلى محال تجارية بالمخالفة للقانون.