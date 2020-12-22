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النفط يواصل تراجعه تحت ضغط "السلالة الجديدة" و"برنت" ما زال فوق الـ 50 دولاراً

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النفط يواصل تراجعه تحت ضغط "السلالة الجديدة" و"برنت" ما زال فوق الـ 50 دولاراً النفط يواصل تراجعه تحت ضغط "السلالة الجديدة" و"برنت" ما زال فوق الـ 50 دولاراً
فقد جزءاً من مكاسب قوية حققها على خلفية توزيع لقاحات كوفيد-19 بعدد من الدول

النفط يواصل تراجعه تحت ضغط

تكبّدت النفط مزيداً من الخسائر، اليوم الثلاثاء، والتي تضاف إلى خسائر حادة من الجلسة السابقة، إذ تثير سلالة جديدة من المستجد في بريطانيا مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت متراجعة 54 سنتاً، بما يعادل 1.1%، إلى 50.37 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً، أو 1.2 بالمئة، إلى 47.38 دولار للبرميل.

ووفق رويترز تراجع كلا العقدين القياسيين بنحو 3% أمس الإثنين، ماحين جزءاً من مكاسب قوية حققاها على خلفية توزيع لقاحات كوفيد-19، وهو ما يعد من العوامل الرئيسة لتخفيف القيود على التحركات.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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