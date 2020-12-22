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اتهام لهذه الدولة.. اختراق لـ"إيميلات" كبار موظفي "الخزانة الأمريكية"

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اتهام لهذه الدولة.. اختراق لـ"إيميلات" كبار موظفي "الخزانة الأمريكية" اتهام لهذه الدولة.. اختراق لـ"إيميلات" كبار موظفي "الخزانة الأمريكية"
"ويدن": لا يُعتقد أن البريد الإلكتروني الخاص بالوزير قد جرى اختراقه

اتهام لهذه الدولة.. اختراق لـ

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، رون ويدن، اليوم الثلاثاء: إن قراصنة يُشتبه في أنهم من ، اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بعشرات الموظفين في وزارة الخزانة.

وأضاف "ويدن"، عضو اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن العملية استهدفت أيضًا حسابات موظفين رفيعي المستوى في وزارة الخزانة.

وأشار إلى أن الوزارة لا تعرف بالكامل طبيعة عملية الاختراق أو حجم المعلومات التي حصل عليها القراصنة؛ لكنها لا تعتقد أن البريد الإلكتروني الخاص بالوزير ستيفن منوتشن قد جرى اختراقه.

ويأتي هذا الإعلان وسط حديث متصاعد في الولايات المتحدة عن حملة اختراق واسعة النطاق شملت مؤسسات أمريكية فيدرالية عدة، بدأت في مارس الماضي، وتم الكشف عنها مؤخرًا.

ووافق وزير العدل الأمريكي بيل بار، الذي يغادر قريبًا حكومة دونالد ، رأي الأخير، الاثنين؛ معتبرًا أن موسكو وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي استهدف الولايات المتحدة.

وقال خلال مؤتمر صحافي: "مع المعلومات التي في حوزتي، أؤيد رأي وزير الخارجية مايك بومبيو: من المؤكد أنهم الروس"، وكان ترامب قد قلل السبت من شأن هذا الهجوم والدور المفترض لروسيا.

وغرد قائلًا: "الهجوم الإلكتروني أكبر بكثير في صحافة (التضليل الإعلامي) منه على أرض الواقع. كل شيء تحت السيطرة، روسيا هي الشعار الأول عند وقوع أي حدث"، وأضاف: "قد تكون الصين وراء ذلك (إنه احتمال!)".

وكان بيل بار قد أعلن استقالته الأسبوع الماضي، بعد أن أثار غضب "ترامب" لعدم تنديده بعمليات "التزوير" في الاقتراع الرئاسي؛ بحسب الأخير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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