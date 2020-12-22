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يقوض الاتفاق.. "خارجية الإمارات": الإعلام القطري ظاهرة غريبة وصعبة التفسير

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يقوض الاتفاق.. "خارجية الإمارات": الإعلام القطري ظاهرة غريبة وصعبة التفسير يقوض الاتفاق.. "خارجية الإمارات": الإعلام القطري ظاهرة غريبة وصعبة التفسير

مصراوي Masrawy

08:19 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن الإعلام القطري يسير في عكس اتجاه المصالحة الخليجية.
وشدد قرقاش في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" على أن "الأجواء السياسية والإجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة".
ووصف وزير خارجية الإمارات، المنصات الإعلامية القطرية بأنها "تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق بشأن أزمة قطر".

وكتب قرقاش:"الأجواء السياسية والإجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان إلتزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق.
ظاهرة غريبة وصعبة التفسير."

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مصراوي Masrawy

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