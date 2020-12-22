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الصين تطلق بنجاح صاروخا جديدا من طراز "لونج مارش 8" إلى الفضاء

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الصين تطلق بنجاح صاروخا جديدا من طراز "لونج مارش 8" إلى الفضاء الصين تطلق بنجاح صاروخا جديدا من طراز "لونج مارش 8" إلى الفضاء

مصراوي Masrawy

08:18 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

بكين - (د ب أ):
أطلقت الصين بنجاح صاروخا جديدا من طراز "لونج مارش 8" إلى الفضاء لأول مرة اليوم الثلاثاء.

وانطلق الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 50 مترا من مركز "وينتشانج سبيس سنتر" في جزيرة هاينان جنوبي الصين، ويحمل عدة أقمار اصطناعية أصغر حجما ليتم إطلاقها في الفضاء.

يشار إلى أن الصاروخ "لونج مارش 8" لديه قدرة على حمل ما يتراوح بين 8ر2 و 5 أطنان، اعتمادا على المدار الذي يستهدفه.

وبعد وقت قصير من الإطلاق، أعلن مركز التحكم أن الرحلة تسير بشكل طبيعي وأن المحاولة الأولى للإقلاع كانت "ناجحة تماما"، بحسب التلفزيون الحكومي. وتم وضع خمسة أقمار اصطناعية صغيرة في مداراتها المخطط لها بدقة.

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