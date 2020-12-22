أخبار عاجلة

الجنايات تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات لـ 5 متهمين في الاتجار بالبشر -
منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة -
بعد شائعة تأجيلها.. توضيح من الحكومة بشأن الدراسة وامتحانات الجامعات -
داخل جيوب سرية.. ضبط 85 عملة أثرية و3 جعارين قبل تهريبهم -
محافظة القاهرة تعلن تعديل الاشتراطات البنائية لمنطقة بمدينة نصر -
ياسمين فؤاد: تطوير منظومة العمل بالمحميات الطبيعية أهم أولويات العمل البيئي -
الشركة المُنتجة لدواء "رمديسيفير" توجه تحذيرًا لمرضى كورونا -
لاستخراج كارنيهات العضوية.. أمين عام البرلمان يستقبل نواب تنسيقية شباب الأحزاب -
مصدر حكومي يكشف موعد استئناف البناء فعليا وفق الضوابط الجديدة -
أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد الحدث النادر.. الأرض تشهد "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل

Print
شاهد الحدث النادر.. الأرض تشهد "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل شاهد الحدث النادر.. الأرض تشهد "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل
بدا الكوكبان أقرب وأكثر بريقًا من أي وقت مضى منذ 800 عام

شاهد الحدث النادر.. الأرض تشهد

شهدت السماء فوق نصف الكرة الشمالي عرضًا يحدث مرة واحدة في العمر؛ إذ اقترب أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية وكأنهما يلتقيان، في حدث سماوي يسميه علماء الفلك "الاقتران العظيم".

وشهدت الظاهرة النادرة تقاربًا شبه تام بين مداريْ كوكبي المشتري وزحل، ويتزامن ذلك مع الانقلاب الشتوي يوم الاثنين، وهو أقصر يوم في العام بالنسبة لأولئك القادرين على مراقبة الاقتران في سماء صافية.. بدا الكوكبان أقرب وأكثر بريقًا من أي وقت مضى منذ 800 عام.

وقال عالم الفلك في مقر إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) هنري ثروب: إن المشتري الأكثر بريقًا والأكبر، كان يقترب تدريجيًّا من زحل في السماء لأسابيع؛ بينما يسير الكوكبان حول الشمس؛ كل منهما في حارته الخاصة في مضمار سباق سماوي هائل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التحالف: ميليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا بالستيًّا من محافظة عمران وسقط داخل الجوف

التحالف: ميليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا بالستيًّا من محافظة عمران وسقط داخل الجوف

أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل

أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل

الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر

الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر

عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة

عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة

شبكة عيون الإخبارية