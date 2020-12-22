أخبار عاجلة

الجنايات تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات لـ 5 متهمين في الاتجار بالبشر -
منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة -
بعد شائعة تأجيلها.. توضيح من الحكومة بشأن الدراسة وامتحانات الجامعات -
داخل جيوب سرية.. ضبط 85 عملة أثرية و3 جعارين قبل تهريبهم -
محافظة القاهرة تعلن تعديل الاشتراطات البنائية لمنطقة بمدينة نصر -
ياسمين فؤاد: تطوير منظومة العمل بالمحميات الطبيعية أهم أولويات العمل البيئي -
الشركة المُنتجة لدواء "رمديسيفير" توجه تحذيرًا لمرضى كورونا -
لاستخراج كارنيهات العضوية.. أمين عام البرلمان يستقبل نواب تنسيقية شباب الأحزاب -
مصدر حكومي يكشف موعد استئناف البناء فعليا وفق الضوابط الجديدة -
أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"قرقاش": الإعلام القطري يقوِّض أي محاولات لحل الأزمة الخليجية

Print
"قرقاش": الإعلام القطري يقوِّض أي محاولات لحل الأزمة الخليجية "قرقاش": الإعلام القطري يقوِّض أي محاولات لحل الأزمة الخليجية
قال: نبحث عن وسيلة لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل الخير للمنطقة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء: إن "الأجواء السياسية تتطلع إلى إنهاء الأزمة الخليجية؛ لكن وسائل إعلامية قطرية مصممة على تقويض أي اتفاق".

وكتب قرقاش عبر صفحته الخاصة في "تويتر"، أن "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".

وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح قد كشف في وقت سابق عن مباحثات "مثمرة" جرت في إطار "تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي"؛ بحسب " اليوم".

وقال "الصباح": إن "مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية، أكدت فيها كل الأطراف حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

وتُعقد في الخامس من يناير المقبل، قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الرياض، يحضرها الزعماء الخليجيون، وتأمل الكويت أن "تشكل فرصة لدراسة الأوضاع في المنطقة"؛ وفق ما قاله نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله.أنور قرقاش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

روسيا: لقاح سبوتنيك Vآمن بما في ذلك للأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ 60 عاما

روسيا: لقاح سبوتنيك Vآمن بما في ذلك للأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ 60 عاما

روسيا توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك في"

روسيا توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك في"

شبكة عيون الإخبارية