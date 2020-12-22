أخبار عاجلة

الجنايات تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات لـ 5 متهمين في الاتجار بالبشر -
منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة -
بعد شائعة تأجيلها.. توضيح من الحكومة بشأن الدراسة وامتحانات الجامعات -
داخل جيوب سرية.. ضبط 85 عملة أثرية و3 جعارين قبل تهريبهم -
محافظة القاهرة تعلن تعديل الاشتراطات البنائية لمنطقة بمدينة نصر -
ياسمين فؤاد: تطوير منظومة العمل بالمحميات الطبيعية أهم أولويات العمل البيئي -
الشركة المُنتجة لدواء "رمديسيفير" توجه تحذيرًا لمرضى كورونا -
لاستخراج كارنيهات العضوية.. أمين عام البرلمان يستقبل نواب تنسيقية شباب الأحزاب -
مصدر حكومي يكشف موعد استئناف البناء فعليا وفق الضوابط الجديدة -
أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بايدن يتلقى "لقاح فايزر" على الهواء مباشرة.. ويعلق: لا داعي للقلق

Print
بايدن يتلقى "لقاح فايزر" على الهواء مباشرة.. ويعلق: لا داعي للقلق بايدن يتلقى "لقاح فايزر" على الهواء مباشرة.. ويعلق: لا داعي للقلق
فريقه الانتقالي أعلن أن زوجته جيل تلقت اللقاح بدورها أمس الإثنين

بايدن يتلقى

تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن (78 عاماً)، على الهواء مباشرة وأمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر- بايونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.. وأعلن فريق بايدن الانتقالي، أن زوجته جيل تلقت بدورها، الإثنين، الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال بايدن بُعيد تلقيه الحقنة: "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافراً. لا داعي للقلق".

وشكر بايدن "العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكناً"، وكذلك "العاملين في الخطوط الأولى"، معتبراً أنهم "أبطال حقيقيون".. كما وجّه الشكر إلى إدارة الرئيس دونالد ؛ لمساهمتها في تطوير اللقاحات.

وأفاد الفريق الانتقالي، الجمعة، أن نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس؛ ستتلقى اللقاح الأسبوع المقبل.

وعند تسلّمه منصبه في 20 يناير، سيكون بايدن الرئيس الأميركي الأكبر سناً.. وبحلول هذا التاريخ، يكون قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح لضمان المناعة.

وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس؛ قد تلقى اللقاح، الجمعة، ومثله عديد من المسؤولين في الكونغرس.. في المقابل، لم يعلن ترامب حتى الآن موعد تلقيه اللقاح.

وكان ترامب قد أُصيب بمرض كوفيد-19 الناجم عن بداية أكتوبر، ولازم المستشفى 3 أيام.. وأعلن مذاك مراراً أنه يتمتع بـ"المناعة" مع تأكيده أنه سيتلقى اللقاح في الوقت المناسب.جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا: أمل جديد لحماية من لا يستطيع أخذ اللقاح

فيروس كورونا: أمل جديد لحماية من لا يستطيع أخذ اللقاح

غدا.. أمانة مجلس النواب تستقبل الأعضاء المنتخبين بنظام الفردي لمدة 3 أيام

غدا.. أمانة مجلس النواب تستقبل الأعضاء المنتخبين بنظام الفردي لمدة 3 أيام

8 الصبح - الصحة تسجل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة و خروج 511 متعافيا

8 الصبح - الصحة تسجل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة و خروج 511 متعافيا

إلغاء سوق الثلاثاء بكفر الزيات منعًا لانتشار فيروس كورونا

إلغاء سوق الثلاثاء بكفر الزيات منعًا لانتشار فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية