الليلة.. مؤتمر لـ"الصحة" عن تحور "كورونا" وأسباب إيقاف السفر بالمملكة

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موضوعات عدة بينها تأثير التحور على فعالية اللقاح والتسلسل الجيني للفيروس

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي العلمي الخاص بتحور فيروس كورونا (COVID-19)، مساء اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، يستعرض كل من متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، ووكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، والمدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني، ووكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة الدكتور أحمد بن حمدان الجديع، مواضيع "تحور الفيروسات، ظهور سلالات جديدة للفيروس في بعض الدول، تأثير التحور على قوة الفيروس، تحور الفيروس في المملكة العربية السعودية، ما أسباب إيقاف السفر؟ تأثير التحور على فعالية اللقاح، التسلسل الجيني للفيروس.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في "تويتر".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد