أمطار لـ5 أيام.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

مصراوي Masrawy
08:00 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية خلال الفترة من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:
الثلاثاء:
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.
شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الأربعاء:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.
- أمطار أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.
- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الخميس:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.
- أمطار أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الجمعة:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
السبت:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.
- أمطار أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.
- أمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الأحد:
- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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