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أمطار لـ5 أيام.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

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أمطار لـ5 أيام.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأحد المقبل أمطار لـ5 أيام.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

مصراوي Masrawy

08:00 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية خلال الفترة من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

الثلاثاء:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.

شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.

- أمطار أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.

- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.

- أمطار أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.

- أمطار أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.

- أمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد:

- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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