لأول مرّة ظهور لاعبين جدد بالزي الرسمي للمنتخب السعودي في لعبةCaptain Tsubasa: Dream Team

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طوكيو، اليابان، 21 ديسمبر 2020، ("ايتوس واير"): أعلنت شركة KLab Inc.، الشركة الرائدة في مجال ألعاب الهاتف المحمول عبر الإنترنت، أن لعبة كرة القدم Captain Tsubasa: Dream Team سوف تطلق لاعبين جدد بالزي الرسمي للمنتخب السعودي.

سيتم ابتداءً من يوم الاثنين في الـ 21 من ديسمبر إضافة لاعبين إثنين هما مارك العويران و فولكان بالزي الرسمي للمنتخب السعودي. وسوف يتوفر اللاعبان داخل انتقالات لاعبو المستوى العالمي: انتقال كرة القدم السعودية، حتى يوم الاثنين 18 يناير.

داخل هذه انتقالات التقدم، لن تتمكن من من الحصول على لاعبين من فئة SSR قابلين للتطوير الكامن فحسب، ولكن سيكون في كل خطوة جوائز إضافية أيضاً، لاتفوت الفرصة!