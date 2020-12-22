أخبار عاجلة

أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل -
الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر -
روحاني: لا يمكن الثقة بأمريكا في أي شيء -
خبير فيروسات بريطاني يوضح خطورة السلالة الإفريقية من كورونا -
تركيا توقع عقدا على اقتناء لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا -
خاص| نيابة النقض توصي بقبول طعن بطرس غالي بقضية "تهريب الآثار لإيطاليا" -
انطلاق ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري في نسخته السابعة -
بالصور.. وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفيات العزل والطوارئ -
تقنين 2122 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية -
لمنع تجمع الباعة.. غَمر سوق السبت بالمياه في سوهاج- صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"طقس الـ 24 ساعة القادمة" كما يتوقعه "الحصيني".. أمطار ورياح بهذه المناطق

Print
"طقس الـ 24 ساعة القادمة" كما يتوقعه "الحصيني".. أمطار ورياح بهذه المناطق "طقس الـ 24 ساعة القادمة" كما يتوقعه "الحصيني".. أمطار ورياح بهذه المناطق
فيما توقع "الوطني للأرصاد" سحباً رعدية ممطرة في حائل والقصيم وغيرهما

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء حتى صباح غد الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنوّرة وشرق الشمالية وعُمان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع رياح متوسطة على الشرقية شرقي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمرتفعات الغربية والجنوبية ودول الخليج".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: حائل والقصيم والجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات: جازان وعسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل

أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل

الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر

الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر

عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة

عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1227 إصابة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1227 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية