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قانون الإغاثة من الفيروس.. 892 مليار دولار تُعيد الحياة للاقتصاد الأمريكي

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قانون الإغاثة من الفيروس.. 892 مليار دولار تُعيد الحياة للاقتصاد الأمريكي قانون الإغاثة من الفيروس.. 892 مليار دولار تُعيد الحياة للاقتصاد الأمريكي
يشمل تقديم 600 دولار لمعظم الأمريكيين بالإضافة إلى مدفوعات إضافية للملايين

قانون الإغاثة من الفيروس.. 892 مليار دولار تُعيد الحياة للاقتصاد الأمريكي

وافق الكونجرس الأمريكي، الاثنين، على حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار؛ لمواجهة تداعيات لتكون شريان حياة لاقتصاد البلاد المتضرر من الوباء، مع الحفاظ على تمويل الاتحادية لعام آخر.

ومن المتوقع أن يوقّع الرئيس دونالد قريبًا على مشروع قانون حزمة المساعدات ليصبح قانونًا.

وبعد أيام من المفاوضات الغاضبة وفق "رويترز"، عَمِل كل من المجلسيْن التشريعييْن لإقرار مشروع القانون الضخم؛ إذ وافق عليه مجلس النواب أولًا وتبعه مجلس الشيوخ بعد عدة ساعات بموافقة الحزبين.

ويشمل مشروع قانون الإغاثة من الفيروس، تقديم 600 دولار لمعظم الأمريكيين، بالإضافة إلى مدفوعات إضافية لملايين الأشخاص الذين فقدوا عملهم أثناء الجائحة؛ فضلًا عن بعض المزايا التي من المقرر أن تنتهي، السبت.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية: إنها أيدت مشروع قانون الإغاثة من الفيروس رغم أنه لا يتضمن المساعدة المباشرة لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي سعى الديمقراطيون للحصول عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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