تعيين كبير موظفي التطوير في "CG Digital" وتعيين مدير عمليات جديد في "DMS"

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تماشيًا مع خطط النمو والتوسع المستمرة لمجموعة الشويري، أصدر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - بيار شويري مؤخرًا إعلانًا يحدد فيه خطوات إطلاق أحدث مبادرة المجموعة وهي "CG Digital".

وركز الإعلان الذي توجه إلى مختلف المتعاملين مع المجموعة، بما في ذلك الموظفين والشركاء الإعلاميين والناشرين وكذلك شركات الإعلان، على الأسس التي قامت عليها فكرة إطلاق المبادرة الجديدة مع تسليط الضوء على دورها المرتقب. كما تضمن تفاصيل تتعلق بتعيينين قياديين رئيسيين، على النحو التالي:

"مع استمرار صناعتنا في مواجهة التغيرات السريعة، أصبحت الحاجة إلى تبني المرونة أكثر أهمية من أي وقت مضى. طوال العقد الماضي، ركزنا في مجموعة الشويري على إنشاء الإمكانات الكاملة لذراعنا الرقمي “DMS”. ولقد نجحت جهودنا في بث ثقافة جديدة في المجموعة، وأثمرت في غرس المعرفة والتقدير الرقمي في جميع وظائفنا وشركاتنا ومناطقنا، وها نحن الآن بحاجة إلى السير قدماً أكثر وأبعد.

بينما يظل تمثيل الناشر في صميم عملنا، يتوجب علينا توسيع نطاق قدراتنا لمواكبة تحولات السوق المتسارعة الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والسياسية والوبائية الأخيرة. وبصفتنا قادة في مجال التمثيل الإعلامي، فإننا نفخر بالاستجابة السريعة التي تجعلنا على صلة بصناعتنا وتعزيز القيمة المُقدَّمة لدينا.

كان بناء العلامة التجارية عادةً بمثابة المحرك الرئيسي لصناعتنا. ولكن اليوم، أصبح الأداء بنفس القدر من الأهمية. يتضح هذا من صعود التجارة الإلكترونية، التي تصاعدت نتيجة لهذا الوباء. سيستمر هذا التحول في أن يصبح أكثر انتشاراً في المستقبل.

وفي هذا السياق، واستشرافاً للمستقبل، بدأت المجموعة في توجيه الاستثمارات إلى أربعة مجالات رئيسية: المحتوى والإبداع، والتجارة الإلكترونية والأداء والبيانات، بالإضافة إلى قدراتنا الاستشارية والخدمية. لضمان نجاح هذه المجالات، نضعها ضمن رؤية موحدة مع “DMS” تسير ضمن عملية واحدة مدمجة بسهولة تامة: "CG Digital". سيقود هذه المبادرة ميشال مالكون، الذي سينتقل من منصب مدير العمليات في "“DMS” إلى منصب كبير موظفي التطوير على مستوى "CG Digital". وستصبح “DMS” تحت قيادة زياد خمّار بصفته مدير العمليات. كما أنه سيواصل قيادة شبكة الإعلانات المحلية "Spread" في نفس الوقت.

رحبوا معنا بكل من ميشال وزياد وقدموا لهما الدعم في الأدوار الموكلة لهما. نحن نتطلع إلى سماع أخبار سارة من كليهما في جميع مساعيهما وأهدافهما القادمة.