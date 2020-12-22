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اختتام احتفالية الإيسيسكو الدولية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بالرباط

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اختتام احتفالية الإيسيسكو الدولية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بالرباط اختتام احتفالية الإيسيسكو الدولية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بالرباط
بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز والملحقية الثقافية بالمغرب

اختتام احتفالية الإيسيسكو الدولية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بالرباط

اختُتمت احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، التي عقدتها المنظمة عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع كل من جامعة الملك عبدالعزيز، والملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المغربية، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالرباط، وجامعة الأخوين بالمملكة المغربية.

وأبرز المشاركون بالمناسبة، القيمة الكبيرة التي تحظى بها اللغة العربية في أوساطها الاجتماعية وخارج بيئتها؛ مطالبين باستغلال الثورة الرقمية الحديثة في مجال تعليم اللغة العربية، والاهتمام بمستقبلها في المناهج التعليمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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