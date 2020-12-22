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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 527 وفاة بالبرازيل و396 بالمكسيك

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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 527 وفاة بالبرازيل و396 بالمكسيك كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 527 وفاة بالبرازيل و396 بالمكسيك
تونس تسجل 1031 إصابة جديدة و869 بكوريا الجنوبية

كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 527 وفاة بالبرازيل و396 بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت 25013 إصابة جديدة بفيروس كورونا و527 وفاة.

وأضافت الوزارة أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و263 ألفًا و619 حالة؛ في حين وصل عدد الوفيات إلى 187 ألفًا و291. وتحتل البرازيل حاليًا المرتبة الثانية عالميًّا من حيث الوفيات الناجمة عن بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة بعد الولايات المتحدة والهند.

المكسيك

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين إنها سجلت 5370 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و396 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و325915 حالة؛ في حين وصل عدد الوفيات إلى 118598.

وتوضح أن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

تونس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 1031 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و41 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 121718 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4199 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تسجيل 869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 51 ألفًا و460 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء عن السلطات الصحية، كما سجلت البلاد 24 وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 722 وفاة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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