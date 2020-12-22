الموافقة لـ 23 شركة تايوانية بتصدير المأكولات البحرية إلى السعودية

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حصلت 23 شركة في تايوان على الموافقة بتصدير منتجات المأكولات البحرية إلى المملكة العربية السعودية بعد خضوعها للوائح الواردات الغذائية، وتحقيق الاشتراطات الصحية اللازمة التي تفرضها السلطات السعودية.

ونقلت وسائل إعلام تايوانية عن لياو هوي لين؛ الذي يرأس قسم سلامة الغذاء في إدارة الغذاء والدواء بتايوان، أن الشركات التايوانية الـ 23 حصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية في 29 نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أنه قبل عام 2018، كان موردو المأكولات البحرية الدوليون قادرين على الوصول الى السوق السعودية، لكن تم بعد ذلك تشديد الإجراءات الصحية في المملكة، وأدخلت بعض لوائح السلامة الغذائية الجديدة على المنتجات المستوردة.