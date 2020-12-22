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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على حائل والقصيم والجوف والشرقية والمرتفعات

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على حائل والقصيم والجوف والشرقية والمرتفعات "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على حائل والقصيم والجوف والشرقية والمرتفعات
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: حائل والقصيم والجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات: جازان وعسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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