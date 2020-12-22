اليوم.. بدء استقبال النواب الجدد في البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):



تبدأ الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، اليوم الثلاثاء، استقبال المجموعة الأولى من أعضاء المجلس المنتخبين لاستخراج كارنيهات العضوية.

ووفقًا لجدول استقبال الأعضاء الجدد، يكون من المقرر استقبال أعضاء قائمة "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، والذي يبلغ عددهم 100 نائب.

ومن المقرر أن تنظم أمانة المجلس، حفل استقبال لأعضاء المجلس الجدد، على مدار 6 أيام بدء من اليوم الثلاثاء.

وكان المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، أكد أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصًا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين، أعدت الأمانة العامة للمجلس خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعًا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال في البهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من (الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء).