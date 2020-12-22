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وفد أمريكي إسرائيلي يتوجه إلى المغرب بعد اتفاق التطبيع

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وفد أمريكي إسرائيلي يتوجه إلى المغرب بعد اتفاق التطبيع وفد أمريكي إسرائيلي يتوجه إلى المغرب بعد اتفاق التطبيع

مصراوي Masrawy

05:05 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

تل أبيب - (د ب أ):
يتوجه وفد أمريكي إسرائيلي إلى المغرب اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن انضم المغرب إلى قائمة متزايدة من الدول العربية التي بدأت في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وسيشارك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد وصهره، جاريد كوشنر، في قيادة الوفد مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الزيارة يوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي مع كوشنر في القدس.

وقال نتنياهو: "إنها زيارة مهمة للغاية ستسرع من وتيرة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب".

وسيلتقي المسؤولان بالعاهل المغربي، الملك محمد الخامس، ضمن جهود دفع محادثات التطبيع، بحسب نتنياهو.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الوفد سيصل إلى الرباط في أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب.

وإلى جانب المغرب، كانت إسرائيل قد وقعت مؤخرا على اتفاقات مماثلة بوساطة أمريكية مع الإمارات والبحرين والسودان.

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