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حتى يناير 2021.. الكويت تعلن إغلاق الحدود وتعليق الطيران الدولي

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حتى يناير 2021.. الكويت تعلن إغلاق الحدود وتعليق الطيران الدولي حتى يناير 2021.. الكويت تعلن إغلاق الحدود وتعليق الطيران الدولي

مصراوي Masrawy

03:50 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

(مصراوي):

بدأت حكومة الكويت، تنفيذ الإغلاق لحدودها، وتعليق رحلات الطيران الدولي، بداية من مساء أمس الاثنين، بعد تفشي سلالة جديدة من .

وأعلنت الكويت استمرار الإغلاق حتى مطلع يناير المقبل، بسبب مخاوف تتعلق بسلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى، وفق سكاي نيوز.

وقالت الكويتية إن كل رحلات الشحن والمسارات التجارية ستظل عاملة.

وأمرت السلطات الصحية الكويتية كل من قدموا من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي بإجراء اختبار "بي سي آر" الخاص بفيروس كورونا، على الفور.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إنها سلجت، الاثنين، 230 حالة إصابة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 148209، كما سجلت حالة وفاة واحدة اليوم ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 922 حالة.

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مصراوي Masrawy

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