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لا داعي للقلق.. بايدن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر

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لا داعي للقلق.. بايدن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر لا داعي للقلق.. بايدن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر

مصراوي Masrawy

04:07 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات


تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.

وأعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها، الاثنين، الجرعة الأولى من اللقاح، وفق سكاي نيوز.

وقال بايدن بعيد تلقيه الحقنة: "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا. لا داعي للقلق".


وأفاد الفريق الانتقالي، الجمعة، أن نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ستتلقى اللقاح الأسبوع المقبل.

وعند تسلمه منصبه في 20 يناير، سيكون بايدن الرئيس الأمريكي الأكبر سنا. وبحلول هذا التاريخ، يكون قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح لضمان المناعة.

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