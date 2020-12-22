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الصحة العالمية: اللقاحات المطورة من المتوقع أن تتعامل مع السلالة الجديدة من كورونا

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الصحة العالمية: اللقاحات المطورة من المتوقع أن تتعامل مع السلالة الجديدة من كورونا الصحة العالمية: اللقاحات المطورة من المتوقع أن تتعامل مع السلالة الجديدة من كورونا

مصراوي Masrawy

03:46 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن ظهور السلالة جزء طبيعي من تطور الوباء.

وقالت ماريا فان كيرخوف، كبيرة الفنيين في منظمة الصحة العالمية، إن العلماء يبحثون مسألة تصدي الأجسام المضادة في الجسم للفيروس، وإنها تتوقع النتائج في الأيام والأسابيع المقبلة، وفق سكاي نيوز.

وأكد مسؤولو منظمة الصحة العالمية أن من المتوقع أن تتعامل اللقاحات المطورة لمكافحة كوفيد-19 مع السلالات الجديدة أيضا، على الرغم من أن الفحوص تجرى حاليا للتأكد من هذا.

ويقول مسؤولون، مستشهدين بتحليل بريطاني، إنه ليس هناك دليل على أن السلالة المتحورة من الفيروس تزيد خطورة المرض، رغم أنه الأسرع انتشارا.

وحظرت العديد من الدول رحلات الطيران الجوية القادمة من المملكة المتحدة، وجنوب أفريقيا، بعد تفشي السلالة الجديدة من .

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مصراوي Masrawy

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