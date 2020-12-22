​​محافظ القاهرة يهنىء الأقباط بقرب الاحتفال بميلاد السيد المسيح

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

وجّه خالد عبدالعال محافظ القاهرة التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة قرب الاحتفال بميلاد السيد المسيح، مشيدًا بالقرار الذي اتخذته كل الطوائف المسيحية بإعادة النظر فى التجمعات وقصر الاحتفالات على عدد محدود من المواطنين، مؤكدًا أن قرارهم هذا دليل على إرتفاع وعيهم الوطنى وحرصهم على تقديم العون لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي إتخذتها الدولة لحماية المواطنين.

كما وجه محافظ القاهرة الشكر للعاملين بمختلف إدارات المحافظة على الجهد المبذول، مؤكدًا أن القاهرة أصبحت محل إشادة بفضل الجهود التي يبذلها العاملون بها لإظهار وجهها الحضاري.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ القاهرة اليوم الاثنين، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشدد محافظ القاهرة على النواب ورؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والقرارات التي إتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والخاصة بالتجمعات والالتزام بمواعيد الإغلاق والتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات مفاجأة بجميع أحياء العاصمة لمتابعة الالتزام بقرارات الدولة حرصًا على الصحة العامة، مؤكدًا ضرورة ممارسة صلاحيتهم في تطبيق القانون دون تجاوز لمصلحة المواطن.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة التزام المواطنين والعاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمي الخدمات للمواطنين بارتداء الكمامات بمقر العمل ويحظر التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية، كما تلتزم كافة الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يحقق كافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والأجرة، حرصًا على سلامتهم وحتى لا يتعرضوا لدفع الغرامات المالية.

وأصدر المحافظ تعليماته للأجهزة المعنية للقيام بحملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل المختلفة، حرصًا على الصحة العامة.