قادمين من بريطانيا.. الاشتباه بـ4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة في سلطنة عمان

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مصراوي Masrawy

وكالات

كشفت وزارة الصحة العمانية عن الاشتباه في إصابة 4 حالات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، جميعها قادمة من بريطانيا.

وقال وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي إن "دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها"، وفق روسيا اليوم.

وأوضح: "لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم، وأن اللقاحات المتوفرة حاليا ستكون لها ذات الاستجابة".

وذكر السعيدي أن "السلطنة ستستقبل 15600 جرعة من لقاح كورونا يوم الخميس المقبل على أن تصل حوال 28 ألف جرعة بحلول شهر يناير".

وشدد على أنه "لا توجد أي مؤشرات أو حاجة لإغلاق أي جزء من السلطنة وأن الترصد الوبائي قائم بدوره، وإذا ما قررت اللجنة العليا أن يكون هناك إغلاق مستقبلي في السلطنة سيكون في أماكن محدودة".