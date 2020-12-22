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الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو للاحتفال باليوم "الدولي للأخوة الإنسانية"

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الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو للاحتفال باليوم "الدولي للأخوة الإنسانية" الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو للاحتفال باليوم "الدولي للأخوة الإنسانية"
تقدمت به المملكة والإمارات والبحرين ومصر

الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو للاحتفال باليوم

اعتمدت الأمم المتحدة، اليوم، بالإجماع قرارا تقدمت به المملكة العربية مع كل من الإمارات والبحرين ومصر، يدعو إلى الاحتفال باليوم "الدولي للأخوة الإنسانية" في الرابع من فبراير من كل عام ابتداء من 2021.
ويأتي هذا القرار تجسيدا لدور المملكة العربية السعودية الرائد وللجهود المشتركة للدول الراعية للقرار في مكافحة خطابات الكراهية الدينية ولنشر ثقافة التسامح.
وأعربت الأمم المتحدة بحسب البيان الصادر عنها، عن تشجيعها للأنشطة الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات من أجل تعزيز السلام والاستقرار الاجتماعي واحترام التنوع وتوخي الاحترام المتبادل، وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام والتفاهم المتبادل على الصعيد العالمي وأيضا على الصعد الإقليمي والوطني والمحلي.
ودعت الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية التابعة للمنظمة والمنظمات الدولية الأخرى والمجتمع المدني، إلى الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية في 4 فبراير من كل عام، حاثة جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة تعزيز ثقافة السلام للمساعدة على كفالة إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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