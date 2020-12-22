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تقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ليصبح نهاية ديسمبر

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تقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ليصبح نهاية ديسمبر تقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ليصبح نهاية ديسمبر
الإدارة ستُصدر بيانًا تفصيليًّا حول إعادة جدولة المنافسات المتبقية

تقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ليصبح نهاية ديسمبر

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تقديم موعد انتهاء المهرجان؛ ليكون بتاريخ 31 ديسمبر 2020م بدلاً من منتصف شهر يناير القادم 2021م.

وأوضح النادي في بيان له اليوم أنه بناء على الأمر السامي الكريم، الذي يوضح حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على صحة المواطنين والمقيمين في ظل خطر جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، فإنه تم تقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الخامسة، المقام حاليًا في ميدان الملك عبدالعزيز (في الرمحية)؛ ليكون في نهاية شهر ديسمبر الحالي.

وأهابت إدارة المهرجان بجميع المشاركين للتعاون مع الجهات الصحية والأمنية، بالحرص الشديد على الالتزام التام بالاحترازات والتعليمات اللازمة الخاصة بمتطلبات الوقاية من الإصابة بجائحة ، وعدم التهاون في تطبيقها، مع التشديد على أن الجهات الأمنية والصحية لن تتساهل في تطبيق ‏العقوبات الصارمة والحازمة على كل من يخالف هذه التعليمات من أفراد وجماعات ومؤسسات.

ورفعت إدارة المهرجان أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله -على الدعم السخي غير المحدود الذي يلقاه قطاع الإبل وأهله.

وأوضحت أنها ستُصدر غدًا بيانًا تفصيليًّا، يتضمن تفاصيل كل ما يخص إعادة جدولة جدول المنافسات المتبقية، وجميع التفاصيل الأخرى ذات العلاقة بالأسواق والمزادات والفعاليات، مقدمة في هذا الصدد الشكر الجزيل لكل من أسهم في إنجاح هذا المهرجان العريق من مشاركين ومنظمين، متمنين لهم التوفيق والسداد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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