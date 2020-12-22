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اليوم.. للطيران تسيّر 48 رحلة دولية تقل 4600 راكب

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اليوم.. مصر للطيران تسيّر 48 رحلة دولية تقل 4600 راكب اليوم.. للطيران تسيّر 48 رحلة دولية تقل 4600 راكب

مصراوي Masrawy

02:00 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة للطيران اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 48 وجهة دولية تنقل على متنها 4600 راكب، عقب قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بيروت، بغداد، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، امستردام، روما، أثينا، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، عمان، البحرين، الخرطوم، نيروبي، أبوظبي، أديس أبابا، إربيل)، و11 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4600 راكب.​

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