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وزراء خارجية دول الاتفاق النووي: ملتزمون بالحفاظ على الاتفاق

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وزراء خارجية دول الاتفاق النووي: ملتزمون بالحفاظ على الاتفاق وزراء خارجية دول الاتفاق النووي: ملتزمون بالحفاظ على الاتفاق

مصراوي Masrawy

12:48 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

طهران - (د ب ا)

أصدر وزراء خارجية ايران ودول مجموعة "4+1" وهى والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا برئاسة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيانا في ختام اجتماعهم مساء الاثنين، أكدوا فيه على الحفاظ على الاتفاق النووي، وأعلنوا أن القرار الأممي رقم 2231 ملزم التنفيذ تمامًا.

ووفقا للبيان، فقد أكد المجتمعون مرة اخرى على التزامهم بالحفاظ على الاتفاق النووي وضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل جميع الأطراف وتباحثوا حول التحديات الراهنة لتنفيذ الاتفاق ومنها حظر الانتشار النووي والتزامات رفع الحظر، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأكد الوزراء أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها المنظمة الدولية المستقلة والمحايدة الوحيدة المكلفة من مجلس الامن الدولي للاشراف على تنفيذ التزامات حظر الانتشار النووي في اطار الاتفاق والتحقق من حسن تنفيذها، كما شددوا على اهمية استمرار التعاون المترافق مع حسن النية مع الوكالة الذرية.

واعتبر وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع، الاتفاق النووي الذي تم تاكيده بواسطة القرار 2231 (2015) الصادر عن مجلس الأمن الدولي بانه مازال العنصر الاساس في نظام عدم الانتشار النووي العالمي ومنجزًا دبلوماسيًا مهما متعدد الأطراف له دور في السلام والأمن الأقليمي والدولي.

وأعرب وزراء خارجية دول إيران ومجموعة "4+1" مرة أخرى عن أسفهم العميق لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق وأكد أن القرار 2231 مازال ملزم التنفيذ تمامًا.

واتفق الوزراء على مواصلة الحوار لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الاطراف، كما أولوا الاهتمام بآفق عودة محتملة للولايات المتحدة للاتفاق وأعلنوا استعدادهم لتناول هذا الموضوع برؤية إيجابية في إطار جهد مشترك.

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في مايو عا م2018 وفرضت عقوبات صارمة على طهران.

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