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اليوم.. الحكم على 18 متهماً بالإتجار بالبشر

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اليوم.. الحكم على 18 متهماً بالإتجار بالبشر اليوم.. الحكم على 18 متهماً بالإتجار بالبشر

مصراوي Masrawy

01:00 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها على 18 متهمًا بالاتجار بالبشر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولى للمحررات​المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، فضلًا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدي سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدي أعضاء الجماعية الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول​من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية.

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